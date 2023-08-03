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Новости 17:06

Суд обязал восстановить элементы интерьера в доходном доме на Литейном

фото ЗакС политика Суд обязал восстановить элементы интерьера в доходном доме на Литейном

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск администрации Центрального района и КГИОП к одиннадцати собственникам жилья в доходном доме Антонова (Литейный проспект, 61), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о квартире, в которой была выполнена несанкционированная перепланировка: в частности, ликвидированы капитальная стена и иные перегородки между комнатами, демонтированы старинный камин и печи. У ответчиков есть пять месяцев с момента вступления решения в силу на устранение нарушений, то есть, приведения помещений в прежний вид. В противном случае каждому из истцов полагается ежемесячная неустойка в размере 5 тысяч рублей до исполнения судебного решения.

Примечательно, что жильцы подали к чиновникам встречный иск, апеллируя к статье 29 Гражданского кодекса. В заявлении они настаивали на своем праве совершить перепланировку. Суд отказал истцам в удовлетворении требований, поскольку те не представили доказательств безопасности произведенных работ и фактов согласования перепланировки с органами власти.

Дом Антонова в эклектичном стиле был построен в 1871 году по проекту архитектора Михаила Макарова. Он признан выявленным памятником.

фото: С. Васильев, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru


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