Чиновники планируют расчистить Генеральский пруд в Петергофе

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский сообщил в своем Telegram-канале, что городские власти предусмотрели расчистку Генеральского пруда в Петергофе. Именно с этой проблемой обратилась местная жительница на последнем депутатском приеме. Пожаловалась она также на недостаточное освещение пруда и его окрестностей.

Бельский, со своей стороны, рассказал, что проект благоустройства водоема уже готов. Комитет по природопользованию намерен в обозримом будущем, помимо очистки воды, укрепить берега Генеральского пруда. Тропинки вокруг него получат современное освещение.

Бельский пообещал проконтролировать ход исполнения работ вместе с коллегой Михаилом Барышниковым, избранным от Петродворцового района.

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