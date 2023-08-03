Троих петербуржцев заподозрили в мошенничестве при продаже транспортных контейнеров

Петербургские правоохранители задержали троих жителей города, подозреваемых в интернет-мошенничестве (ст. 159 УК), сообщил региональный главк МВД. По версии силовиков, задержанные использовали бесплатный онлайн-сервис и выкладывали объявления о продаже морских транспортных контейнеров.

Откликнувшиеся на объявления покупатели переводили полную предоплату на расчетный счет, после чего продавцы переставали выходить на контакт. Контейнеров клиенты так и не получили.

От действий злоумышленников пострадало три гражданина и две организации. Все пять эпизодов с общим ущербом в 1,3 млн рублей объединили в одно производство. Одного из фигурантов поместили под домашний арест, остальным назначили запрет определенных действий.

Фото: ЗАКС.Ру