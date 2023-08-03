Осенью время "Сапсанов" в пути увеличится

Ремонтные работы на Октябрьской железной дороге изменят режим работы поездов "Сапсан" и "Невский экспресс". Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Изменения будут действовать в период с 14 сентября по 4 октября.

Время скоростных поездов в пути увеличится в диапазоне от 5 до 30 минут. Кроме того, в течение трех недель не будут ходить "Сапсаны" №763 и №765 , отправляющиеся из Петербурга, и "Сапсаны" №764 и №766 в обратном направлении.

Ремонт проведут на станции Малая Вишера и на отрезке Лихославль - Калашниково.

Фото: ЗАКС.Ру