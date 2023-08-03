ЗакС рассмотрит идею пролонгации пособий на детей до достижения ими совершеннолетия

Депутаты петербургского парламента заканчивают работу над поправками в федеральное законодательство, касающимися единого пособия на детей. Последнее введено в России с начала нынешнего года. Закон в его нынешнем виде, с точки зрения единороссов Александра Бельского и Дениса Четырбока, имеет как минимум один недостаток.

Оба депутата в своих Telegram-каналах отметили, что выплаты перестают начислять после достижения детьми 17-летия. Таким образом, в течение целого года до наступления совершеннолетия детей их семьи остаются без пособия.

"Почему те, кому от 17 до 18 лет, лишены права на единое универсальное пособие, не совсем понятно, тем более что многие из них продолжают обучение в школе", - подчеркнул Четырбок.

По его данным, за весь прошлый год в отношении 1622 петербуржцев выплаты были прекращены после того, как им исполнилось 17 лет. Депутат обещает внести законопроект с поправками в ЗакС в ближайшее время.

Фото: ЗАКС.Ру