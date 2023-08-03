Дрегваль: Петербург - самый лучший город по очистке воды

Вице-губернатор по энергетике и тарифам Сергей Дрегваль заявил, что в Петербурге лучше всего очищают воду. Об этом он сказал во время прямой линии правительства 3 августа.

Дрегваль сообщил, что у ГУП "Водоканал" высочайшее качество работы. Петербургская вода - одна из лучших в Европе, уверен вице-губернатор.

- Петербург - самый лучшие город по очистке воды. <...> Вода очищается в соответствии с нормативами. Вода питьевая, ее можно пить из крана, - заверил чиновник.

Ведущие прямой линии зачитали Дрегвалю вопросы петербуржцев о воде, которая неприятно пахнет и имеет нестандартный цвет. Вице-губернатор на это предположил, что проблема может быть во внутридомовых трубах, за которые отвечает уже жилищный комитет и управляющие компании.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии