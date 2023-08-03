В Петербурге пока не могут отказаться от отключений горячей воды летом

Вице-губернатор Петербурге по энергетике и тарифам Сергей Дрегваль рассказал, что город не может отказаться от ежегодных летних отключений горячей воды. Об этом он заявил 3 августа во время прямой линии правительства.

По словам чиновника, была идею отказаться от отключений - эксперимент прошел в одном микрорайоне города. По итогу из-за отсутствия летних испытаний, зимой происходили аварии, сообщил Дрегваль.

- Можно пример привести: как техобслуживание автомобиля. Мы не можем автомобиль эксплуатировать бесконечно. Нам иногда приходится отправлять его на станцию, на которой будет производится ремонт, а вы там сидите, ждете, пьете кофе, - рассказал чиновник.

Вице-губернатор отметил, что гидравлические испытания необходимы для бесперебойной работы отопительной системы в зимнее время. Если аварий происходит в холодное время года, то ремонт происходит сложнее, добавил чиновник.

Дрегваль заявил, что власти стараются сократить сроки отключения воды летом. Самый максимальный срок - 14 дней, уточнил вице-губернатор.

Ведущая озвучила ему вопрос от петербурженки Ирины Мереновой, которая заявила об отсутствии горячей воды в Выборгском районе более двух недель. Там уже после испытаний "возникло технологическое нарушение", рассказал Дрегваль. По его словам, все уже починили. Если воды все еще нет, надо обратиться в управляющую компанию, предложил чиновник.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии