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"Известия": Госдума в октябре рассмотрит законопроект об указании цен в пересчете на килограммы или литры

фото ЗакС политика "Известия": Госдума в октябре рассмотрит законопроект об указании цен в пересчете на килограммы или литры

Депутаты Госдумы рассмотрят в октябре поправки в закон "О защите прав потребителей", согласно которым магазины будут обязаны указывать стоимость товаров в пересчете на единицу измерения — один килограмм или один литр, сообщили 4 августа "Известия". Инициатива вице-спикера Бориса Чернышова (ЛДПР) была одобрена правовым управлением Думы и рекомендована к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомилась газета.

Как уточнили в комитете по промышленности и торговле, в первом чтении законопроект могут принять в ближайшем октябре.

"Сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", — заявил изданию автор законопроекта. В качестве примера он упомянул случаи продажи упаковок с девятью яйцами вместо десятка и бутылок с 800 или 900 миллилитрами напитков вместо использования литровых емкостей.

Чернышов также пообещал внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях после принятия законопроекта, чтобы "предусмотреть наказание за невыполнение данного закона".

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что направили законопроект в федеральные органы для подготовки официального отзыва на документ.

Фото: ЗАКС.Ру


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