Росфинмониторинг внес в список экстремистов владельца алкопредприятий, выпускавших водку "Хортиця"

Владелец заводов "Русский север" и "Родник и К" Александр Беспалов оказался внесен Росфинмониторингом в федеральный перечень террористов и экстремистов, обратил внимание 4 августа РБК. Предприятия занимались производством водки "Хортиця".

В отношении Беспалова возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере (п. "а" ч. 4, ст. 291 УК РФ), в настоящее время он содержится под стражей. Наказание по вменяемой ему статье предусматривает, в том числе, штраф в размере от одного до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

В начале июля Следственный комитет возбудил против украинского бизнесмена Евгения Черняка уголовное дело о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) из-за перечисления денег ВСУ, позже предпринимателя внесли в список террористов и экстремистов. Черняк основал алкогольный холдинг Global Spirits, который выпускал водку под брендами "Хортиця", "Мороша" и другими. По данным СМИ, компания прежде владела заводами, ныне принадлежащими Беспалову.

Фото: Росфинмониторинг/ Telegram