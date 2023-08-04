В ближайшие выходные Финляндское направление обслужат дополнительные электрички

Благоприятный прогноз погоды на ближайшие выходные побудил петербургские власти пустить дополнительные электрички на Финляндском направлении.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, в субботу и воскресенье будут курсировать электрички №6053 и №6054 (Петербург - Белоостров). Первая отправится с Финляндского вокзала в 10:15, вторая отправится из Белоострова в 11:32.

Кроме того, в уик-энд будут ходить электрички №6657 и №6174 (Петербург - Зеленогорск). Первая отправится с Финляндского вокзала в 16:32, вторая отправится из Зеленогорска в 17:55.

Главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале написал, что выходные "обещают быть очень интересными". В воскресенье днем он прогнозирует температуру, близкую к 30 градусам тепла. Тем временем, МЧС в пятницу днем предупредило в петербуржцев, что в ближайшие часы им следует ожидать гроз с ливнями.

Фото: ЗАКС.Ру