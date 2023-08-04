Из-за неприятного запаха во Всеволожском районе проверят мебельную компанию

Специалисты Госэконадзора в Ленобласти занялись массовыми обращениями жителей Янино и окрестностей, уже полмесяца жалующихся на неприятный удушающий запах. Ежедневный мониторинг, сообщает ведомство, не выявил превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Тем не менее, чиновники определили двух "подозреваемых", которыми стали мусороперерабатывающий завод МБПО-2 и ООО "Мебельная компания "Кристалл".

Проверку деятельности завода запросили у Росприроднадзора и Роспотребнадзора, тогда как проверку мебельной компании должна согласовать прокуратура.

фото: Госэконадзор Ленобласти / Telegram