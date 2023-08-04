В Смольном предложили отказаться от заданий на работы с объектами культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга подготовил законопроект об изменении федерального закона об объектах культурного наследия народов России. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно проекту, предлагается исключить из ФЗ норму о необходимости выдавать задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В материалах к документу чиновники заявили, что такие правила избыточны. Они уточнили, что сейчас порядок, форма и срок задания прописаны в специальном приказе Министерства культуры.

"Согласно Порядку (приказу Минкульта — прим. ЗАКС.Ру) задание включает в себя состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН, а также порядок и условия ее согласования. Вместе с тем, состав проектной документации, порядок и условия ее согласования установлен федеральным законодательством и не может быть изменен заданием на проведение работ."

К тому же судебная практика говорит о том, что задание не может возлагать дополнительные обязанности на правообладателя объекта культурного наследия (ОКН), сказано в материалах к законопроекту. Все работы на ОКН лицензируемые, а документация проходит тщательную проверку, добавили авторы документа. По их мнению, избавление от задания позволит ускорить получение необходимых бумаг для работ по сохранению объектов культурного наследия.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру