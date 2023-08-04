Статуя универсанта может переместиться от СПбГУ к "Максидому"

Руководство СПбГУ обнаружило, что демонтируемая его усилиями статуя универсанта возле здания Двенадцати коллегий не принадлежит вузу. Как сообщает "Фонтанка", в связи с этим ни университет, ни город не вправе распоряжаться памятником. Формальные права на него принадлежат гендиректору сети магазинов "Максидом" Александру Евневичу, в 2000-х годах оплатившему изготовление и установку монумента.

ГК "Орими", сегодня возглавляемая Евневичем, согласна с "переездом" скульптуры и рассматривает несколько вариантов ее нового размещения. Возможна ее установка возле "Максидома" на Уральской улице.

В свою очередь, вместо появившейся в 2007 году статуи универсанта возле главного здания вуза должны будут воздвигнуть памятник графу Уварову, автору идеологической триады "православие – самодержавие – народность".

Фото: ЗАКС.Ру