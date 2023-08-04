В Минцифры рассказали, что новых писем от Госуслуг с рекламой Z-поэзии не запланировано

Министерство цифрового развития в ближайшее время не собирается снова распространять литературу о специальной военной операции через "Госуслуги". Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, подготовленного в конце июля. Парламентарий интересовался, почему пользователям сервиса пришло письмо с предложением бесплатно ознакомиться со сборником "ПоэZия русского лета". Отметим, ответ Вишневскому пришел с пометкой "для служебного пользования".

В Минцифры рассказали, что такое "промо" сборника стихов было приурочено к Общероссийскому дню библиотек. С помощью него в ведомстве хотели мотивировать граждан к чтению книг отечественных авторов. Все это проходило в рамках некоего культурного проекта АНО "ТВ новости". Вишневский отметил, что это организация связана с телеканалом RT. Сборник "ПоэZия русского лета" была выбрана как "наиболее современное отечественное литературное произведение, созданное при поддержке государства", уточинили в Минцифрах.

"Яблочник" также интересовался, могут ли россияне в частном порядке предложить другие произведения, чтобы их также распространяли через "Госуслуги". В ведомстве заявили, что такой возможности не предусмотрено. Подобная иниициатива должа исходить исключительно от профильных ведомств или подведомственных организаций.

Сборник стихов "ПоэZия русского лета" был представлен главным редактором RT Маргаритой Симоньян летом 2023 года на книжном фестивале "Красная площадь". В книгу вошли произведения 25 авторов. Они посвящены событиям на Украине, происходящим с 2014 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру