Гроза в Коми породила одиннадцать очагов лесных пожаров

На территории республики Коми вследствие прошедшей грозы возникли одиннадцать очагов лесных пожаров, о чем сигнализировала в своем Telegram-канале региональный министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич. Суммарная площадь возгорания оценивается специалистами в 22 га. По данным чиновников, до каждого из образовавшихся пожаров можно добраться по воздуху.

"Приняты меры к тушению, мобилизуем силы и средства, усиливаем дежурство на выходные", - написала Киселевич.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в конце июля региональное правительство ввело ограничения на посещение лесов. Непривычная для Коми жара, по прогнозам синоптиков, будет держаться всю первую декаду августа. Днем воздух будет прогреваться до 32 градусов тепла. С начала лета в республике зафиксировали 53 лесных пожара.

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