Ушел из жизни первый президент Якутии

На 86-м году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев, возглавлявший республику с 1991 по 2002 годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нынешний руководитель региона Айсен Николаев, назвавший предшественника великим человеком.

"До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей", - написал нынешний глава республики в некрологе, адресовав коллеге определение "душа нашего народа".

В 2010-е годы первый постсоветский руководитель региона работал государственным советником республики Саха (Якутия). В это же время он был депутатом Госдумы VI созыва от "Единой России".

фото: Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) / Telegram