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Новости 10:59

В Петербурге выросло число МФЦ, проставляющих апостиль для выезжающих из страны

фото ЗакС политика В Петербурге выросло число МФЦ, проставляющих апостиль для выезжающих из страны

Многофункциональные центры Петербурга благодаря соглашению с Минюстом стали удобнее для граждан, нуждающихся в проставлении апостиля на документах. К концу августа таких МФЦ станет на порядок больше, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

"Государственные услуги должны быть удобными и доступными", - постулировал губернатор Александр Беглов.

До последнего времени апостиль на документах выезжающим из страны проставляли только в трех МФЦ. К осени их станет уже 55. Госпошлину можно будет оформить, не отходя от кассы.

фото: gov.spb.ru


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