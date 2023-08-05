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Новости 11:59

Петербургский вице-губернатор Поляков поделился новостью про доступность кладбищ

фото ЗакС политика Петербургский вице-губернатор Поляков поделился новостью про доступность кладбищ

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков субботним утром поделился с горожанами в своем Telegram-канале хорошей, по его мнению, новостью. Вместе с чиновниками из администрации Колпинского района ему удалось добиться улучшения транспортной доступности местного городского кладбища. Прогресс в этом направлении был достигнут демонтажом дорожных знаков, которые запрещают стоянку возле кладбища на Колпинской улице.

Решилась также проблема доступности Нового колпинского кладбища, в чем Смольному помогли коллеги из Ленобласти. До мест захоронений от железнодорожной станции Колпино запустили автобус № 684, который будет отправляться четыре раза в день с двухчасовым интервалом.

Наконец, городское правительство рассчитывает в 2026 году построить к Новому колпинскому кладбищу отдельную дорогу и организовать на конечной остановке разворотное кольцо для автобусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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