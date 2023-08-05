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Новости 14:15

В Петербурге будут судить фигурантов дела о возмещении НДС почти на 200 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге будут судить фигурантов дела о возмещении НДС почти на 200 млн рублей

Петербургские полицейские закончили расследовать дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденное в 2021 году. В вину троим фигурантам вменяется незаконное возмещение НДС из государственного бюджета на сумму 191 млн рублей, сообщает региональный главк МВД.

Коммерческие партнеры организовали мнимую сделку между экспортной компанией и двумя аффилированными фирмами, производящими сельскохозяйственную продукцию. Схема позволила участникам возместить налог на добавленную стоимость.

Налоговые документы, сданные экспортной компанией, содержали "заведомо ложные сведения о размерах и основаниях принимаемых к вычету сумм НДС, а также фиктивные документы бухгалтерского учета". Всего таких возмещений фигуранты совершили четыре.

Гендиректор экспортной компании скрылся от следствия и числится в международном розыске. Трое его деловых партнеров находятся под запретом определенных действий. Рассматривать их дело будет Красногвардейский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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