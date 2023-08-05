Под Новгородом построят испытательный полигон для беспилотников

В поселке городского типа Демянск (Новгородская область) в течение ближайших двух недель построят испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Андрея Никитина.

В конце месяца на новом объекте состоятся соревнования под названием "Дронница". Регион претендует на участие в национальном проекте "Беспилотные авиационные системы".

"Все, что касается использования воздушного пространства, допуска легальных беспилотников, удаление с поля нелегальных — это все те компетенции, которыми славится новгородская наука", - рассказал Никитин.

В области квадрокоптеры используются властями более пяти лет. С их помощью патрулируют леса и выявляют несанкционированные свалки.

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