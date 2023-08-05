На улицах Петербурга открылась "партизанская" выставка о политзаключенных

В день памяти сталинского террора петербургские художники организовали несанкционированную уличную выставку работ, посвященных политзаключенным современности. Об этом пишет "Бумага"*.

"Миссия — в освещении проблемы. Мы как-то давали интервью и упомянули "тюменское дело" — и журналист сказал, что даже не слышал о нем", - рассказали об акции ее инициаторы.

Организаторы уверены, что выставка не просуществует и одного дня из-за бдительности властей. Более того, они не знают, какими еще могут быть последствия с учетом пацифистского характера некоторых произведений. Помимо этой темы, в работах отражены сцены допросов и пыток.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру