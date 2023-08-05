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Муниципал 16:30

Миронов пообещал обратиться "куда надо" для строительства виадука над Краснопутиловской улицей

фото ЗакС политика Миронов пообещал обратиться "куда надо" для строительства виадука над Краснопутиловской улицей

Железнодорожный переезд на Краснопутиловской улице стал предметом внимания лидера справедливороссов Сергея Миронова, встретившегося в Петербурге с депутатами и жителями МО "Автово". Проблему автомобилистов хотят решить еще с 1980-х годов: грузовые поезда регулярно перекрывают движение, мешая проехать в том числе экстренным службам.

Строительство виадука Миронов оценил не менее чем в 5 млрд рублей.

"Город не потянет. <...> Поэтому это должен быть федеральный и частный бюджет. Люди мне напишут обращения, и я буду обращаться, как в таких случаях говорят, куда надо", - произнес политик в эфире телеканала "Россия 1".

Жители просят найти решение как можно скорее: чиновники не исключают застройки прилегающей территории, что усугубит ситуацию с трафиком.

Фото: ЗАКС.Ру


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