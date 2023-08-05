Миронов пообещал обратиться "куда надо" для строительства виадука над Краснопутиловской улицей

Железнодорожный переезд на Краснопутиловской улице стал предметом внимания лидера справедливороссов Сергея Миронова, встретившегося в Петербурге с депутатами и жителями МО "Автово". Проблему автомобилистов хотят решить еще с 1980-х годов: грузовые поезда регулярно перекрывают движение, мешая проехать в том числе экстренным службам.

Строительство виадука Миронов оценил не менее чем в 5 млрд рублей.

"Город не потянет. <...> Поэтому это должен быть федеральный и частный бюджет. Люди мне напишут обращения, и я буду обращаться, как в таких случаях говорят, куда надо", - произнес политик в эфире телеканала "Россия 1".

Жители просят найти решение как можно скорее: чиновники не исключают застройки прилегающей территории, что усугубит ситуацию с трафиком.

Фото: ЗАКС.Ру