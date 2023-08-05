В Ленобласти объявили столицу дня рождения региона на 2025 год

В Тосно проходит празднование 96-летней годовщины со дня образования Ленинградской области и 60-летия самого населенного пункта. По этому случаю в центре города открыли велосипедную дорожку, передает пресс-служба регионального правительства.

О том, что следующий день рождения Ленобласти будет отмечаться в Кудрово, было объявлено давно. В субботу 5 августа губернатор Александр Дрозденко объявил со сцены в Тосно место празднования дня рождения области в 2025 году. Торжества пройдут в Киришах.

2024 год в регионе пройдет под лозунгом "Команда 47 - команда заботы".

Фото: ЗАКС.Ру