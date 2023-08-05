В Петербурге задержали мирового судью, севшего нетрезвым за руль

Петербургские правоохранители остановили водителя джипа Toyota с "явными признаками" алкогольного опьянения, о чем сообщает региональный главк МВД. Инцидент имел место накануне вечером в Сестрорецке. Человек управлял машиной, игноруя ПДД и создавая аварийную ситуацию.

Водитель отказался пройти проверку на наличие этанола в крови и был задержан. На него составили протокол по ст. 2.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанным оказался 34-летний мировой судья одного из участков во Фрунзенском районе.

Фото: ЗАКС.Ру