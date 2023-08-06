Белоусов заявил о готовности России к запуску производства беспилотников

Россия готова к запуску новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем, высказался 6 августа вице-премьер Андрей Белоусов. Заявление прозвучало на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске.

""Архипелаг" показал, что мы готовы к старту новой отрасли. <...> Если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная", — высказался чиновник. При этом он отметил, что сейчас Россия способна создавать беспилотники на уровне прототипов.

Также Белоусов заявил, что российские образцы беспилотников не уступают зарубежным аналогам. "Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров", — отметил он.

Фото: government.ru