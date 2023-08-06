До вечера в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге до вечера объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий, сообщили 6 августа в пресс-службе правительства города. Причиной этого стала угроза дождя и грозы.

"По информации Росгидрометцентра, с 09 часов до 18 часов 6 августа на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы", — рассказали в Смольном.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В городском правительстве рекомендовали водителям воздержаться от поездок в связи с риском совершения дорожно-транспортных происшествий. Пешеходов призвали к особой бдительности.

Фото: ЗАКС.Ру