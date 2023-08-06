МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

В ближайший понедельник в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщили 6 августа в региональном управлении МЧС. Местами скорость движения воздушных масс будет достигать 17 метров в секунду.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 7 августа в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 м/с", — уведомили в управлении.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 7 августа может стать самым теплым днем за всё лето. Температура воздуха в понедельник может достигнуть +34 градусов по Цельсию.

"Огромный и сухой теплый сектор циклона в течение всего дня будет определять нашу погоду. В связи с этим в Санкт-Петербурге ждем +32…+34 градуса. Скорее всего, это будет самый теплый день за лето, маловероятно, что еще такое тепло вынесет к нам с юга", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру