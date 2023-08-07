За два года в России в 40 раз выросло количество утечек персональных данных

Количество утечек персональных данных пользователей выросло в России почти в 40 раз за прошедшие два года, сообщили 7 августа "Известия" со ссылкой на данные Роскомнадзора. В ведомстве считают ответственными за это операторов персональных данных.

Согласно информации РКН, в 2021 году в России было зафиксировано четыре крупных случая утечки персональных данных, в результате чего в Сеть просочились 2,7 миллиона записей. В 2022 году специалисты насчитали уже 140 таких утечек, по итогам которых злоумышленникам удалось получить около 600 миллионов записей о гражданах. За первые семь месяцев 2023 года в Роскомнадзоре зафиксировали более 150 случаев утечек.

На фоне продолжающейся спецоперации РКН разработал ряд рекомендаций для операторов, занимающихся обработкой персональных данных. Так, служба потребовала от них "дробить" персональные данные граждан, что подразумевает хранение различных данных об одном человеке в разных базах.

Также Роскомнадзор предложил уменьшить перечень сведений, необходимых для предоставления услуг клиентам. Сами такие данные должны вовремя уничтожаться после "достижения цели обработки", под которой может пониматься в том числе и предоставление услуги. Кроме того, операторам рекомендовано использовать собственные программы и оборудование, а не принадлежащие третьим лицам.

Всего в России насчитывается около 5,5 миллиона организаций, занимающихся обработкой персональных данных, заявили в РКН.

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