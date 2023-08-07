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Новости 11:40

Смольный решил снизить штрафы для уклоняющихся от уплаты курортного сбора

фото ЗакС политика Смольный решил снизить штрафы для уклоняющихся от уплаты курортного сбора

На сайте правительства Петербурга появился новый проект закона о штрафах для гостиниц за задержку или неуплату курортного сбора. По сравнению со старой редакцией, которую отправляли на антикоррупционную экспертизу в мае, наказания в новой менее жесткие.

Индивидуальных предпринимателей, нарушивших срок и порядок начисления и взимания курортного сбора, предлагается штрафовать на две, а не на пять тысяч рублей. Юридические лица - на пять, а не на десять тысяч. Если в течение года нарушение повторится, штрафы вырастут в пять раз.

При несвоевременном перечислении средств в бюджет города операторам курортного сбора грозит взыскание 10 тысяч рублей, если это ИП, и 30 тысяч рублей, если юрлицо. Изначально предлагалось штрафовать на 50-75 тысяч рублей. Повторные нарушения грозят штрафами в 20 тысяч рублей для ИП и 50 тысяч рублей для юрлиц.

С туристов, не оплативших курортный сбор, собираются взыскивать 500-1000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 1-5 тысяч рублей. Аналогичные наказания предлагались и в первой редакции документа.

Остались прежними и штрафы за нарушение порядка учета жильцов: три тысячи рублей для ИП и 10 тысяч рублей для юрлица. При несвоевременном предоставлении отчета и данных, которые нужны для ведения реестра операторов курортного сбора ИП предлагается штрафовать на 2-5 тысячи рублей, а юрлицо – на 5 до 10 тысяч рублей.   

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа.


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