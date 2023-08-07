Смольный решил снизить штрафы для уклоняющихся от уплаты курортного сбора

На сайте правительства Петербурга появился новый проект закона о штрафах для гостиниц за задержку или неуплату курортного сбора. По сравнению со старой редакцией, которую отправляли на антикоррупционную экспертизу в мае, наказания в новой менее жесткие.

Индивидуальных предпринимателей, нарушивших срок и порядок начисления и взимания курортного сбора, предлагается штрафовать на две, а не на пять тысяч рублей. Юридические лица - на пять, а не на десять тысяч. Если в течение года нарушение повторится, штрафы вырастут в пять раз.

При несвоевременном перечислении средств в бюджет города операторам курортного сбора грозит взыскание 10 тысяч рублей, если это ИП, и 30 тысяч рублей, если юрлицо. Изначально предлагалось штрафовать на 50-75 тысяч рублей. Повторные нарушения грозят штрафами в 20 тысяч рублей для ИП и 50 тысяч рублей для юрлиц.

С туристов, не оплативших курортный сбор, собираются взыскивать 500-1000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 1-5 тысяч рублей. Аналогичные наказания предлагались и в первой редакции документа.

Остались прежними и штрафы за нарушение порядка учета жильцов: три тысячи рублей для ИП и 10 тысяч рублей для юрлица. При несвоевременном предоставлении отчета и данных, которые нужны для ведения реестра операторов курортного сбора ИП предлагается штрафовать на 2-5 тысячи рублей, а юрлицо – на 5 до 10 тысяч рублей.

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа.