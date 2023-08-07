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Новости 11:43

Доллар подорожал выше 97 рублей впервые с марта 2022 года

фото ЗакС политика Доллар подорожал выше 97 рублей впервые с марта 2022 года

Стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 марта 2022 года превысила 97 рублей, сообщил 7 августа ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов. По данным на 10:46 по московскому времени, цена доллара составила 97,01 рубля, после чего пошла на спад.

К моменту выхода заметки за американскую валюту просили 96,8 рубля (+1,18 %).

Также на торгах выросла стоимость евро и юаня. Цена первой валюты составила на момент публикации новости 106,2 рубля (+0,73 %), второй — 13,4 рубля (+0,09 %).

Фото: pixabay


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