Депутаты Петербурга хотят сделать приоритетным военно-патриотический туризм

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Всеволод Беликов и Константин Чебыкин подготовили законопроект о расширении видов туризма в соответствующем городском законе. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно проекту, в закон о туристской деятельности Петербурга добавляется определение военно-патриотического туризма. Депутаты предлагают понимать под этим "туризм, основной целью которого является посещение мемориальных музеев, памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов", которые находятся в Петербурге и увековечивают дни воинской славы с памятными датами России. Также парламентарии хотят добавить военно-патриотический туризм в список приоритетных направлений развития отдыха в Петербурге.

Это позволит увеличить поток отдыхающих в город, считают Беликов и Чебыкин. Депутаты считают, что патриотический туризм помогает формировать прививает молодежи любовь к родным местам, а это позволяет "глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества".

"Чем полнее и содержательнее получены знания о родном крае, его людях, прошлом и настоящем, тем эффективнее решается одна из главных воспитательных задач - формирование человека, который уважает и почитает традиции своего народа, гордится его материальной и духовной культурой, является социально ответственным и неравнодушным к судьбе своей Родины", - уверены парламентарии.

По их словам, в Петербурге есть все условия для военно-патриотического туризма. В городе места для посещения охватывают несколько периодов истории боевой славы России: Невская битва, Первая мировая война, Великая Отечественная война. А на туристическом портале Visit Petersburg уже есть необходимые маршруты в 4-80 км, добавили Беликов с Чебыкиным.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру