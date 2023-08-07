Кабмин направит дополнительные средства на выпуск российских базовых станций

До конца года правительство направит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на выпуск отечественных базовых станций мобильной связи, заявил 7 августа премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это позволит России добиться технологического суверенитета в этой отрасли.

"Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 миллиардов рублей на выпуск в нашей стране базовых станций", — цитирует пресс-служба кабмина слова Мишустина, сказанные на оперативном совещании с вице-премьерами.

Всего за последние три года на создание базовых станций в стране было выделено 12 миллиардов рублей, уточнил глава правительства. Он также выразил мысль, что вопрос технологического суверенитета особенно актуален для сферы телекоммуникаций, где традиционно использовалось зарубежное оборудование. Поставки последнего были приостановлены в связи с санкциями, введенными против России после начала СВО.

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