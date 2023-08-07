В Ленобласти начнут готовить операторов беспилотников для нужд СВО

На территории Ленинградской области планируется открытие учебных классов для контрактников, отправляющихся в зону СВО, сообщил 6 августа глава региона Александр Дрозденко. Как уточнил Telegram-канал "Админка Ленобласти", открытие намечено на 10 сентября.

"Программа выстроена по запросу с фронта: подготовка не только операторов БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, но и получение навыков ремонта оборудования", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Классы откроются на территории одной из военных частей, расположенных в области. Оборудование для них закупает фонд "Ленинградский рубеж", который занимается помощью в зоне СВО военнослужащим из 47-го региона.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"