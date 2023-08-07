В Ленобласти откроют первый памятник, посвященный участникам СВО

В сентябре на территории одной из воинских частей в Ленобласти откроют первый в регионе войсковой мемориал, посвященный продолжающейся военной спецоперации. В каком именно районе это случится, пресс-служба областного правительства не уточняет.

Известно, что объект будет называться "Аллея памяти" и что он будет выполнен в мраморе. Открыть мемориал собираются ко дню танкиста (10 сентября). Он призван будет увековечить память шестерых бойцов, один из которых получил звание героя России.

Кроме того, руководство региона намерено открыть общедоступный памятник, посвященный участникам СВО.

"Мы должны посоветоваться с участниками СВО, их семьями. И нужно провести конкурс проектов с привлечением участников СВО, их семей, общественности и ветеранского сообществ", - рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Чиновники пока выбирают место для общедоступного мемориала и разрабатывают его концепцию.

Фото: ЗАКС.Ру