Петербургские следователи изучают инцидент с травмированием ребенка в автосервисе

Сотрудники петербургского управления СК начали доследственную проверку происшествия, случившегося накануне вечером в помещении автосервиса на Заповедной улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Игра с огнем привела к тому, что на 8-летнем ребенке загорелась одежда, уточняет "Фонтанка". Он находился в помещении вместе с отцом, который был занят починкой машины и не сразу заметил опасность для жизни и здоровья сына.

В результате мальчик получил ожоги 60% тела. Он находится в реанимации. После проверки всех обстоятельств инцидента правоохранители примут процессуальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру