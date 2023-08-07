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Новости 16:40

Из-за хулиганской выходки на фестивале в Удельном парке возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за хулиганской выходки на фестивале в Удельном парке возбудили уголовное дело

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за инцидента в Удельном парке, передает пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне в ходе фестиваля фурри, как уточняет "Фонтанка", 19-летний молодой человек попытался напасть на отдыхающих при помощи страйкбольной гранаты с перцовым газом. Злоумышленника смогли задержать участники фестиваля, передавшие его силовикам. В процессе его нейтрализации пострадал гражданин, которого после оказания медицинской помощи отправили домой. Разорвавшейся гранатой ему повредило руки.

Задержанному, в вещах которого обнаружили еще две подобных гранаты, грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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