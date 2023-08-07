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Новости 17:06

РЖД обязали ликвидировать свалку на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика РЖД обязали ликвидировать свалку на Пулковском шоссе

Активисты из движения "Зеленый фронт" сообщили, что в ответ на их жалобы прокуратура обязала ОАО "РЖД" убрать нелегальную свалку юго-западнее дома № 42 к. 3 по Пулковскому шоссе.

Свалка рядом с новостройками существовала длительное время, нынешним летом объем отходов на ней заметно вырос. Мусором завалена в том числе охранная зона газопровода.

Часть складируемых отходов находится на территории, за которую отвечает администрация Московского района. В июне прокуратура через суд потребовала от чиновников расчистить местность.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот видео)


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