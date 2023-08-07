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МИД выразил протест Японии из-за "Форума свободных народов постРоссии"* в Токио

фото ЗакС политика МИД выразил протест Японии из-за "Форума свободных народов постРоссии"* в Токио

Российский МИД заявил официальный протест посольству Японии из-за проведения в Токио встречи "Форума свободных народов постРоссии"* — организации, исповедующей сепаратистскую идеологию.

Ведомство считает, что содействие ей представляет собой акт вмешательства во внутренние дела страны. В министерстве также напомнили, что члены организации признаны в России террористами.

"Подобная практика, способная окончательно разрушить остатки демонтированных правительством Японии нормальных отношений, должна быть немедленно прекращена, а японские апологеты террористических идей – понести заслуженное наказание", - говорится в ноте протеста, опубликованной на сайте МИДа.

Дипломатическое ведомство предупредило японских коллег о том, что в случае повторения подобной "провокации" им следует приготовиться к "самым чувствительным" ответным шагам. 

*Минюст внес "Форум свободных народов постРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum) в список нежелательных организаций на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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