Для новых учебников истории полностью переписали разделы о последних пятидесяти годах

В Москве журналистам представили новый учебник истории для 10 и 11 классов, передает ТАСС. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что работу над ним удалось провести "в невероятный срок".

Для книги полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Почти треть от всего объема посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Стоить новый учебник будет на 20% дешевле предыдущего, а именно 849 рублей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам чиновника , после завершения военной спецоперации ей посвятят специальный раздел.

Через год должен быть готов обновленный учебник истории для учащихся 5-9 классов.

фото: kremlin.ru