Новгородскому "Яблоку" мешают распространять предвыборную агитацию

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков пожаловался на сложности с организацией публичных акций и распространением агитации в Новгородской области. По его мнению, мэр Новгорода Александр Розбаум под надуманными предлогами не согласовывает проведение пикетов в запрашиваемых местах. Вместо этого чиновники предлагают малолюдные и удаленные локации.

"Если мэр города с многовековыми демократическими традициями запрещает пикеты демократической партии, это означает, что он совершенно не понимает города, которым его назначили руководить", - приводится позиция Рыбакова на сайте "Яблока".

Другая конфликтная ситуация случилась с городским ТИК, который попытался помешать тиражированию агитационной газеты под названием "Я — за мир". Комиссия, сперва разрешив газету, впоследствии сослалась на техническую ошибку, якобы обнаруженную на диске с цифровым образом газеты. Из-за этого коллеги Рыбакова обратились к силовикам, заподозрив ТИК в подмене электронного диска.

Партия намерена обжаловать в суде как запрет на проведение пикетов, так и запрет регионального избиркома на распространение газеты "Я — за мир".

Фото: ЗАКС.Ру