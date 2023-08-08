В Карелии прокуратура организовала проверку из-за количества зарегистрированных избирателей

Прокуратура Карелии организовала проверку после заявления депутата местного Заксобрания Эмилии Слабуновой ("Яблоко"), заподозрившей несоответствие в количестве официально зарегистрированных избирателей численности населения республики. Копию письма парламентарий опубликовала 8 августа в своем Telegram-канале.

"С учетом серьезности доводов, изложенных в обращении, прокуратурой республики организовано проведение проверки", — говорится в документе. Ревизией займутся главы Избирательной комиссии Карелии и Территориального органа Росстата.

Сама Слабунова известие о проведении проверки восприняла сдержанно. "Посмотрим на результат. На мой взгляд, тут одно из двух — либо число избирателей менять, либо результаты переписи по республике признавать ничтожными", — прокомментировала она полученную бумагу.

Ранее ЦИК Карелии опубликовал сведения о том, что на 1 июля 2023 года в республике были зарегистрированы 502 794 избирателя. Слабуновой эта цифра показалась сомнительной. "На официальном сайте Росстата опубликованы результаты переписи населения — численность жителей Карелии составила 533 121 человек, а на 01.01.2023 года уже 527 880 человек. Но детей в республике отнюдь не 25 327 человек", — отмечала она 20 июля. В связи с этим депутат обратилась в прокуратуру с целью установления достоверности изложенных данных.

Фото: ЗАКС.Ру