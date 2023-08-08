Петербуржец получил штраф за телефонные фантазии о теракте

Куйбышевский суд Петербурга определился с наказанием для местного жителя по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 1 ст. 207 УК РФ). За нетрезвый звонок с рассказом о готовящемся взрыве Константин Мельников должен будет заплатить штраф, сообщили 8 августа в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, вечером 26 января Мельников позвонил по номеру "112" из коммунальной квартиры на улице Константина Заслонова. Оператору он поведал о готовящемся "в целях дестабилизации деятельности органов власти" взрыве. Сообщенная им информация не нашла подтверждения после проведенной проверки.

Мельников вину признал. Суд учел отсутствие у него судимостей, положительные характеристики и наличие детей на иждивении и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру