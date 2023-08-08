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Новости 11:41

На депутата-иноагента из Коми составили протокол из-за проекта постановления без маркировки

фото ЗакС политика На депутата-иноагента из Коми составили протокол из-за проекта постановления без маркировки

Депутата Государственного совета Республики Коми Виктора Воробьева* могут привлечь к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.4 ст. 19.34 КоАП), сообщило издание 7x7 (включено в реестр иноагентов).

В отношении парламентария составили протокол об отсутствии иноагентской маркировки в тексте внесенного им проекта постановления. Документ касался вопросов референдума в Республике Коми.

В июне Воробьева* уже привлекли к ответственности из-за отсутствия плашки иноагента в депутатских запросах. Ему назначили штраф в 60 тысяч рублей.

 

*Минюст внес Виктора Воробьева в единый реестр иноагентов

Фото: КПРФ Коми


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