Суд в Петербурге рассмотрел дело о конфликте пассажирки поезда с полицейским

Поездка по железной дороге повлекла за собой незапланированные траты для одной из пассажирок, сообщила 8 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Красногвардейский районный суд оштрафовал гражданку за оскорбления и пинок ногой сотрудника полиции, что было квалифицировано как оскорбления и применение насилия в отношении представителя власти (ст. 319, ч.1 ст. 318 УК РФ).

Как установил суд, конфликт произошел вечером 16 марта в вагоне № 5 поезда "Мурманск — Москва", который остановился в пути на Ладожском вокзале в Петербурге. Нетрезвая Елена Денисова вступила в конфликт с сотрудником 2-го отделения линейного отдела полиции на Ладожском вокзале. Последний намеревался препроводить ее для составления протокола о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).

Денисова публично оскорбила стража правопорядка, попутно ударив его ногой по левой ноге. Этим она "причинила потерпевшему физическую боль, а также нарушила нормальную деятельность органов власти и подорвала их авторитет перед лицом общества", поведали в судебной пресс-службе.

Пассажирка вину свою признала и принесла потерпевшему публичные извинения. Суд установил, что она оказывает материальную помощь своему совершеннолетнему ребенку, характеризуется без замечаний, не судима, страдает хроническим заболеванием. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру