В Заксобрание поступил проект о налоговом вычете за выплаты ветеринару

Группа депутатов внесла на рассмотрение петербургского ЗакСа федеральную инициативу о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных, рассказал соавтор проекта Денис Четырбок ("Единая Россия"). Под действие нормы не попадут предприниматели, уточнил он.

"Инициатива федеральная, поэтому после рассмотрения документа в петербургском парламенте направим его в Государственную Думу", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Максимальная сумма вычета составит 6,5 тысяч рублей на одного питомца, при этом получить выплаты можно будет не более чем на двух домашних животных за один налоговый период. Предоставление вычета будет возможно лишь для владельцев животных, для подтверждения статуса потребуется предъявление документов. В частности, речь может идти о ветеринарном паспорте, указал Четырбок.

"Для получения вычета необходимо будет представить документы, которые подтверждают фактические расходы (ими могут являться, например, договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек)", — написал парламентарий.

Поскольку налоговый вычет является возвратом удержанного ранее налога, воспользоваться им смогут лишь трудоустроенные граждане, добавил соавтор инициативы.

Фото: ЗАКС.Ру