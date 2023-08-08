В Петербурге задержаны 15 человек по делу об организации незаконной миграции

В общей сложности 15 человек задержаны в Петербурге и Ленобласти по делу об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщил 8 августа "Интерфакс" со ссылкой на региональное Пограничное управление ФСБ.

По версии силовиков, задержанные с апреля 2021 года по июнь 2022 года создали канал для незаконного въезда иностранцев на территорию России. Жителям зарубежных государств оформляли приглашения на лечение от подконтрольных медицинских организаций. После этого иностранцы пересекали российскую границу, указывая заведомо ложные цели посещения страны.

В рамках расследуемого дела были проведены обыски, в ходе которых оказались изъяты деньги, устройства, накопители информации и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: ЗАКС.Ру