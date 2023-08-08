В Москве СК заподозрил баптистского деятеля в распространении фейков об армии

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко. Причиной послужила публикация видеоролика с рассуждениями о спецоперации.

По версии следствия, в марте 2022 года Сипко разместил в интернете видеозапись с рассуждениями о действиях российских Вооруженных сил на территории Украины. Проведенное психолого-лингвистическое исследование показало, что в ролике имелась "заведомо ложная информация" на этот счет.

"Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России", — заявили в СК.

В рамках дела во вторник у Сипко и его соратников состоялись обыски на территории Москвы и Калуги.

Сипко в 2022-2010 годах возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, также с 2005 по 2010 годы занимал пост вице-президента Всемирного баптистского альянса.

Фото: Telegram-канал "Столичный СК" (скриншот видео)