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Новости 15:38

Суд арестовал петербуржца в рамках уголовного дела об истязании малолетнего сына

фото ЗакС политика Суд арестовал петербуржца в рамках уголовного дела об истязании малолетнего сына

Петербургские силовики возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого подозревают в систематическом истязании своего малолетнего сына 2021 года рождения (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина попал в поле зрения силовиков после своей недавней прогулки с ребенком. Фигуранта подозревают в том, что 5 августа, будучи в нетрезвом виде, он нарочно уронил двухлетнего сына на асфальт. Полученные травмы потребовали госпитализации.

По версии следствия, как минимум несколько последних месяцев подозреваемый причинял своему ребенку физическую боль и психологические страдания, находясь в квартире одного из домов на Камской улице.

Тем временем, днем 8 августа объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что фигурант по имени Александр Алексеев стал обвиняемым. Василеостровский районный суд отправил его в следственный изолятор до 6 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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