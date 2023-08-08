В Киришах выявили крупный разлив нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов возле грузовой железнодорожной станции Кириши-Заводская. Речь идет об отходах IV класса опасности, загрязнивших воду, почву и лес. Площадь загрязнения превысила 2 тысячи кв. метров.

"Общая масса жидких отходов (нефтесодержащие отходы, смешанные с водой) составила 9 тыс. тонн", - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время будет определен материальный ущерб, нанесенный окружающей среде. Виновника происшествия пока не установили.

Отобранные пробы почвы показали превышение максимально допустимой концентрации нефтепродуктов от 600 до 800 раз. Не устроили чиновников также показатели по свинцу и кадмию.

фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО