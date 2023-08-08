Смольный отдаст до 900 тысяч рублей за пресс-тур на родину Беглова

Комитет по внешним связям собирается выделить до 900 тысяч рублей на оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов в петербургских изданиях о мероприятии в Азербайджане, которое должно пройти осенью. Туда отправят пул журналистов. Соответствующая закупка была размещена 8 августа.

Для освещения мероприятия Смольный хочет организовать пресс-тур в Республику Азербайджан. В аукционной документации предусмотрен перелет на борту экономкласса, гостиница "3 звезды" и аренда автомобиля. Всего в группе должно быть не менее шести журналистов: не менее четверых членов съемочной группы и не менее двух представителей печатных изданий.

Итоговые материалы о событии должны раскрывать его содержание и цели, а также должны быть подкреплены выводами о влиянии мероприятия на "укрепление репутации Петербурга" и развитие внешнеэкономических связей с городами-партнерами. Формулировать выводы журналисты будут через интервью с участниками события. Отдельно отмечено, что все материалы должны быть на высоком профессиональном уровне.

Итоговые статьи появятся на страницах газет с тиражом не менее 15 тысяч экземпляров, журналов с тиражом не менее 10 тысяч и лентах информагентств. В газетах для этих целей выделят не меньше трех полос формата А3, а в журналах - не меньше 1,5 полос такого же формата. На сайтах объем таких статей будет достигать 20 тысяч знаков. Видеосюжеты будут показывать на телеканалах, вещающих во всех районах города. Список изданий, в которых появятся новости о мероприятии, предоставит Смольный, как и список журналистов.

Вероятно, в закупке идет речь о культурно-деловой миссии Санкт‑Петербурга в Баку. О подобном мероприятии рассказывали в пресс-службе Смольного во время ПМЭФ-2023. Тогда губернатор Александр Беглов встречался с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Абдуллой оглы Мустафаевым.

Отметим, губернатор Беглов родился в Баку в 1956 году. В десятилетнем возрасте будущий глава Петербурга переехал в Ленинград. Его предшественник Георгий Полтавченко также родился в столице Азербайджана.

Константин Леньков